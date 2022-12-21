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Новости

21 декабря, 17:15

Политика

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

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Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны 21 декабря. Президент заслушал доклад о специальной военной операции и поставил задачи на 2023 год.

Путин подчеркнул, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем, этот процесс будет наращиваться. По его словам, совершенствование армии будет идти спокойно и без суеты, а экономику страны не будут переводить на военные рельсы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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