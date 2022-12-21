Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области

Уникальное Ковыктинское месторождение и новый участок газопровода "Сила Сибири" запустили в Иркутской области 21 декабря. В церемонии принял участие Владимир Путин.

"Сила Сибири" позволяет развивать газоснабжение восточных регионов России и обеспечивает надежность поставок в Китай. Как отметил президент, чтобы в этот день можно было провести открытие, проделали огромную работу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.