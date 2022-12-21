21 декабря, 15:45Экономика
Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области
Уникальное Ковыктинское месторождение и новый участок газопровода "Сила Сибири" запустили в Иркутской области 21 декабря. В церемонии принял участие Владимир Путин.
"Сила Сибири" позволяет развивать газоснабжение восточных регионов России и обеспечивает надежность поставок в Китай. Как отметил президент, чтобы в этот день можно было провести открытие, проделали огромную работу.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.