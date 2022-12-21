Мишустин и Воробьев открыли первый участок Северного обхода Лобни

В Лобне завершилась реконструкция первого этапа Северного обхода. Движение там запустили на два года раньше, чем планировали. Открыли дорогу премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Северный обход Лобни – один из самых значимых объектов региона. Дорога позволит обеспечить беспрепятственный проезд с Дмитровского шоссе в город. Первыми по открытой дороге проехали 20 автобусов. Они пополнят местный автопарк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.