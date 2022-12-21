Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

21 декабря, 14:45

Транспорт

Мишустин и Воробьев открыли первый участок Северного обхода Лобни

Мишустин и Воробьев открыли первый участок Северного обхода Лобни

Песков заявил, что Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря

Новости часа: Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию

Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря – Песков

Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизации

"Московский патруль": Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Путин вручил государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды участникам СВО

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

В Лобне завершилась реконструкция первого этапа Северного обхода. Движение там запустили на два года раньше, чем планировали. Открыли дорогу премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Северный обход Лобни – один из самых значимых объектов региона. Дорога позволит обеспечить беспрепятственный проезд с Дмитровского шоссе в город. Первыми по открытой дороге проехали 20 автобусов. Они пополнят местный автопарк.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтранспортдорогивидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика