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21 декабря, 14:30

Политика

Песков заявил, что Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря

Песков заявил, что Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 21 декабря выступит с объемной и важной речью в Минобороны. Также ожидается доклад министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует говорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который отмечает день рождения 21 декабря. При этом он пообещал уточнить насчет поздравительной телеграммы от лидера России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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