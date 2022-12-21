21 декабря, 14:30Политика
Песков заявил, что Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 21 декабря выступит с объемной и важной речью в Минобороны. Также ожидается доклад министра обороны Сергея Шойгу.
Ранее Песков заявил, что Путин не планирует говорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который отмечает день рождения 21 декабря. При этом он пообещал уточнить насчет поздравительной телеграммы от лидера России.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.