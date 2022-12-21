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Политика

Новости часа: Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию

Новости часа: Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию

Путин выступит с объемной и важной речью в Минобороны 21 декабря – Песков

Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизации

"Московский патруль": Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Путин вручил государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды участникам СВО

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Героям СВО могут бесплатно передать земельные участки в Подмосковье, Севастополе и Крыму

Товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год может достигнуть 40 млрд долларов – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Строительство БКЛ в Москве завершат в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 декабря посетит Москву для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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