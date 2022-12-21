Новости часа: Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин до Нового года не огласит послание Федеральному собранию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Строительство БКЛ в Москве завершат в 2023 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 22 декабря посетит Москву для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.