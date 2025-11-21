Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО с начала ноября, в том числе Купянск Харьковской области. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Верховный главнокомандующий прибыл на командный пункт группировки "Запад" и провел совещание по ситуации в зоне СВО. Путин отметил, что в районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ, но командование Украины не позволяет своим солдатам сдаться в плен под угрозой расстрела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.