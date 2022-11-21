Новости часа: волонтерам в России будут компенсировать расходы на услуги связи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волонтерам в России будут компенсировать расходы на услуги связи. Такой закон подписал Владимир Путин.

Пациентов из новых регионов будут направлять на лечение в больницы РФ. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Михаил.

НАТО планирует расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.