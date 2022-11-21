Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Политика

Новости часа: волонтерам в России будут компенсировать расходы на услуги связи

Новости часа: волонтерам в России будут компенсировать расходы на услуги связи

Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Новости часа: Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в России

РФ готова к эффективному международному расследованию убийства российских пленных – Песков

Кабмин РФ расширил поддержку технопарков

Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Лавров выступил на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России

Песков прокомментировал исключение Паралимпийского комитета РФ из состава МПК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Волонтерам в России будут компенсировать расходы на услуги связи. Такой закон подписал Владимир Путин.

Пациентов из новых регионов будут направлять на лечение в больницы РФ. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Михаил.

НАТО планирует расширить поставки оружия, средств ПВО и горючего на Украину. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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