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Политика

Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Новости часа: Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ

Песков оценил вероятность второй волны мобилизации в России

РФ готова к эффективному международному расследованию убийства российских пленных – Песков

Кабмин РФ расширил поддержку технопарков

Новости часа: цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза РФ

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Песков прокомментировал исключение Паралимпийского комитета РФ из состава МПК

Песков заявил о готовности РФ защищать права паралимпийцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Киеве и Одессе ввели экстренные отключения света. Об этом сообщили РИА Новости.

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