Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В Киеве и Одессе ввели экстренные отключения света. Об этом сообщили РИА Новости.