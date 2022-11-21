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Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 миллиардов рублей на зарплаты медикам. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В Киеве и Одессе ввели экстренные отключения света. Об этом сообщили РИА Новости.