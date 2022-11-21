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Экономика

Кабмин РФ расширил поддержку технопарков

Кабмин РФ расширил поддержку технопарков

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Правительство России приняло решение расширить поддержку технопарков. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Было подписано постановление, которое призвано оптимизировать работу индустриальных и промышленных технопарков. По словам председателя кабмина, теперь появится возможность для оказания поддержки данным паркам и в сфере высоких технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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