Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:15

Политика

Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения потребностей СВО

Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения потребностей СВО

Новости часа: Путин назвал ситуацию на рынке труда в РФ стабильной

Новости часа: Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Точной даты завершения мобилизации пока нет – Песков

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Шойгу доложил Путину о том, как мобилизованные проходят боевое слаживание

Путин проверил, как мобилизованных готовят на полигоне

Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области

Медведев прокомментировал решение Трасс уйти с поста премьера Великобритании

Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации. Новую структуру возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

19 октября президент объявил о создании такого комитета. На заседании Совета безопасности российский лидер подчеркнул, что решением задач спецоперации на Украине занимаются не только силовые ведомства, но система государства в целом. Путин отметил, что на этом этапе следует продолжать совершенствовать координацию.

Читайте также
властьполитикавидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика