Путин утвердил создание Координационного совета для обеспечения потребностей СВО

Владимир Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации. Новую структуру возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

19 октября президент объявил о создании такого комитета. На заседании Совета безопасности российский лидер подчеркнул, что решением задач спецоперации на Украине занимаются не только силовые ведомства, но система государства в целом. Путин отметил, что на этом этапе следует продолжать совершенствовать координацию.