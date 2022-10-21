Новости часа: Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин отмечал, что мобилизационные мероприятия должны завершиться к концу октября.

Четыре человека погибли, 13 пострадали при обстреле ВСУ переправы в Херсонской области. Об этом сообщил СК РФ.

Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за семь лет. Об этом рассказал Центробанк.