Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

Политика

Новости часа: Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Новости часа: Песков заявил, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Точной даты завершения мобилизации пока нет – Песков

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Шойгу доложил Путину о том, как мобилизованные проходят боевое слаживание

Путин проверил, как мобилизованных готовят на полигоне

Путин проверил готовность мобилизованных к СВО на полигоне в Рязанской области

Медведев прокомментировал решение Трасс уйти с поста премьера Великобритании

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов

Новости часа: Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что 14 октября Владимир Путин отмечал, что мобилизационные мероприятия должны завершиться к концу октября.

Четыре человека погибли, 13 пострадали при обстреле ВСУ переправы в Херсонской области. Об этом сообщил СК РФ.

Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за семь лет. Об этом рассказал Центробанк.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьполитикапроисшествиярегионыобществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика