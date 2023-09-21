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21 сентября, 22:15

Общество

В РФ начнут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах

В РФ начнут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах

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В России каждый год будут формировать пятилетний прогноз потребности в кадрах. Такой план власти подготовят уже в следующем году, заявил Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

Его главной темой стала ситуация на рынке труда. По словам президента, рекордно низкая безработица в России говорит об эффективной экономической политике. Особое внимание президент уделил вопросу трудоустройства и социальной защиты ветеранов СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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