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21 сентября, 21:15

Политика

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет – Песков

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет – Песков

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе пока нет – Песков

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Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но Россия рассчитывает, что будут созданы все условия для прекращения огня, и эвакуированные люди смогут вернуться в места проживания. Вместе с этим пресс-секретарь президента отметил, что вряд ли кто-то сейчас сможет обозначить возможные сроки заключения мирного договора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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