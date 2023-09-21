Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет – Песков

Конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но Россия рассчитывает, что будут созданы все условия для прекращения огня, и эвакуированные люди смогут вернуться в места проживания. Вместе с этим пресс-секретарь президента отметил, что вряд ли кто-то сейчас сможет обозначить возможные сроки заключения мирного договора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.