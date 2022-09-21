Повестки о частичной мобилизации получит 1% от всех резервных сил РФ

Владимир Путин утром 21 сентября во время телеобращения сообщил о частичной мобилизации. А министр обороны Сергей Шойгу подробно рассказал, кого в ближайшие дни призовут на военную службу. Повестки получит порядка 1% от всех резервных сил России, а сам документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин в своем обращении также затронул позицию Запада, и тех угроз, которые поступают в адрес России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.