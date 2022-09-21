Путин рассказ о целях частичной мобилизации в России

Заявление о частичной мобилизации Владимир Путин сделал утром 21 сентября во время телевизионного обращения. Повестки получат порядка 1% от всех резервных сил России.

По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.