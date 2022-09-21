Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в утреннем обращении 21 сентября. Он поддержал предложение Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, где дополнительные силы будут нужны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.