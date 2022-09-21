Новости часа: Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации.

Подлежащих мобилизации граждан проинформируют бумажной повесткой, прокомментировали в военном комиссариате Москвы.

Никаких решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Совфед одобрил закон об упрощенном гражданстве РФ иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы.

А глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что мобилизация может коснуться некоторых выпускников военных кафедр.