Правительство РФ определит граждан, которым предоставят отсрочку в рамках мобилизации

Категории граждан, которым предоставят отсрочку в рамках частичной мобилизации, определит правительство. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что решение о частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и других недружественных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.