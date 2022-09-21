Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ и объявил о частичной мобилизации

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России и объявил о частичной мобилизации. Как отметил президент, призыву на военную службу подлежат только те граждане, кто находится в запасе.

Прежде всего, призыв коснется тех, кто проходил военную службу и у кого есть определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.