Спад в экономике РФ, вызванный пандемией коронавируса, полностью преодолен – Путин

Спад, вызванный пандемией коронавируса, полностью преодолен. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" – сегодня можно уже сказать, что восстановилась", – сказал президент РФ.

Он отметил, что по итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень.

"Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", – подчеркнул глава государства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.