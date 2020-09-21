Форма поиска по сайту

21 сентября 2020, 11:45

В мире

Роуминг между РФ и Белоруссией может быть отменен до конца 2020 года

Роуминг между РФ и Белоруссией может быть отменен до конца 2020 года

Между Россией и Белоруссией до конца года может быть отменен роуминг. Над этим вопросом в настоящее время работают министерства связи двух стран.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года сообщалось о финальной версии дорожной карты. Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

