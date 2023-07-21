Новости часа: Москва выработает рекомендации для судов в Черном море после заявлений Киева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия вырабатывает рекомендации для минимизации угроз своим судам в Черном море после заявлений Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Более 50% газовых плит проверили в Москве с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 400 обращений о заблудившихся в лесах поступило в "Систему-112" в Подмосковье с начала 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе организации.