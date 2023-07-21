Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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13:45

Политика

Новости часа: Москва выработает рекомендации для судов в Черном море после заявлений Киева

Новости часа: Москва выработает рекомендации для судов в Черном море после заявлений Киева

Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

Путин обсудил с Совбезом использование технологий для обеспечения безопасности РФ

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля

Новости часа: правительство РФ снизит НДС для некоторых детских товаров

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"

Путин выступит дистанционно на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Песков заявил, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты киевского режима в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия вырабатывает рекомендации для минимизации угроз своим судам в Черном море после заявлений Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более 50% газовых плит проверили в Москве с начала 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 400 обращений о заблудившихся в лесах поступило в "Систему-112" в Подмосковье с начала 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

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