Путин обсудил с Совбезом использование технологий для обеспечения безопасности РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности и обсудил использование информационных технологий для обеспечения безопасности РФ.

Глава РФ также отметил, что западное вооружение не помогло Украине прорвать фронт российской армии, результатов украинского наступления нет. Очевидно, что западные кураторы киевских властей явно разочарованы результатами этого контрнаступления, заявил он.