Владимир Путин перечислил экономические итоги и задачи России на ПМЭФ

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, подвел экономические итоги последних лет и обозначил главные вызовы до 2030 года. В частности, он отметил, что по объему экономики Россия занимает первое место в Европе и четвертое – в мире.

Среди ключевых направлений, отмеченных президентом, – структурирование экономики и обеспечение высокой заработной платы за счет создания высокопроизводительных предприятий и рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.