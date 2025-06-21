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21 июня, 11:15

Экономика

Владимир Путин перечислил экономические итоги и задачи России на ПМЭФ

Владимир Путин перечислил экономические итоги и задачи России на ПМЭФ

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Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, подвел экономические итоги последних лет и обозначил главные вызовы до 2030 года. В частности, он отметил, что по объему экономики Россия занимает первое место в Европе и четвертое – в мире.

Среди ключевых направлений, отмеченных президентом, – структурирование экономики и обеспечение высокой заработной платы за счет создания высокопроизводительных предприятий и рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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