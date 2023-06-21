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Новости

16:45

Политика

Новости часа: Путин отметил вклад новых образцов бронетехники в решение задач спецоперации

Новости часа: Путин отметил вклад новых образцов бронетехники в решение задач спецоперации

Песков заявил об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки

Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан

Новости часа: Путин заявил, что в РФ будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска

Путин заявил, что в РФ продолжат создавать новейшие образцы бронетехники

Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы

Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Песков отметил успешную работу средств по борьбе с БПЛА после атаки в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отметил вклад новых образцов бронетехники, ракет и систем ПВО в решение задач спецоперации. Также президент РФ назвал безукоризненной работу российских летчиков в ходе СВО.

Путь от Курьяновского бульвара до Волгоградского проспекта по МСД станет на 22 минуты короче, следует из данных Дептранса.

Горячую воду вернули в более чем 16 тысяч московских зданий после гидравлических испытаний. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

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