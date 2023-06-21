Новости часа: Путин отметил вклад новых образцов бронетехники в решение задач спецоперации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин отметил вклад новых образцов бронетехники, ракет и систем ПВО в решение задач спецоперации. Также президент РФ назвал безукоризненной работу российских летчиков в ходе СВО.

Путь от Курьяновского бульвара до Волгоградского проспекта по МСД станет на 22 минуты короче, следует из данных Дептранса.

Горячую воду вернули в более чем 16 тысяч московских зданий после гидравлических испытаний. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.