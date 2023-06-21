Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан

Наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, у противника еще есть резервы. Однако ВСУ несет серьезные потери в личном составе и технике, а потому на фронте наблюдается затишье. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о ходе спецоперации.

Ранее президент России подчеркнул, что с учетом новых вызовов власти продолжат совершенствовать вооруженные силы, укрепление армии остается приоритетом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.