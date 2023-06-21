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Новости часа: Путин заявил, что в РФ будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти России будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов сообщил Владимир Путин.
На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались больше 140 тысяч пользователей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Минимум пять судов ищут пропавший у "Титаника" батискаф, еще четыре прибудут позже. Об этом заявили СМИ.