Новости часа: Путин заявил, что в РФ будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти России будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов сообщил Владимир Путин.

На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались больше 140 тысяч пользователей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минимум пять судов ищут пропавший у "Титаника" батискаф, еще четыре прибудут позже. Об этом заявили СМИ.