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В мире

Новости часа: Путин заявил, что в РФ будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска

Новости часа: Путин заявил, что в РФ будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска

Путин заявил, что в РФ продолжат создавать новейшие образцы бронетехники

Путин сообщил о перевооружении частей РВСН на гиперзвуковые системы

Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Песков отметил успешную работу средств по борьбе с БПЛА после атаки в Подмосковье

Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Песков отметил, что средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей в Подмосковье

Путин поручил рассмотреть вопрос уголовного наказания за намеренные поджоги лесов в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти России будут форсировать поставки ударных БПЛА в войска. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов сообщил Владимир Путин.

На платформе Московского инновационного кластера зарегистрировались больше 140 тысяч пользователей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Минимум пять судов ищут пропавший у "Титаника" батискаф, еще четыре прибудут позже. Об этом заявили СМИ.

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