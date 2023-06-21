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Транспорт

Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Песков отметил успешную работу средств по борьбе с БПЛА после атаки в Подмосковье

Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Песков отметил, что средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей в Подмосковье

Путин поручил рассмотреть вопрос уголовного наказания за намеренные поджоги лесов в РФ

Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи

Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Количество автомобилей на МСД после открытия его южного участка возрастет до 400 тысяч в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Суд на месяц продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, оставив в силе запрет на использование интернета и мобильной связи.

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