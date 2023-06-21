Новости часа: Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Количество автомобилей на МСД после открытия его южного участка возрастет до 400 тысяч в день. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Суд на месяц продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской, оставив в силе запрет на использование интернета и мобильной связи.