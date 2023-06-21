Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, средства радиоэлектронной борьбы справились с задачей.

Южное направление Московского скоростного диаметра готово на 70%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана в июле. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.