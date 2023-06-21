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Происшествия

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Новости часа: в Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье

Песков отметил успешную работу средств по борьбе с БПЛА после атаки в Подмосковье

Новости часа: Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Песков отметил, что средства по борьбе с БПЛА справились со своей задачей в Подмосковье

Путин поручил рассмотреть вопрос уголовного наказания за намеренные поджоги лесов в РФ

Новости часа: Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года

Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство верфи

Новости часа: Путин дал старт движению первого маршрута речного электротранспорта

Путин и Собянин приехали на Северный речной вокзал в Москве

Песков заявил, что Путин открыт к контактам по ситуации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Кремле заявили о расследовании после атаки беспилотников в Подмосковье. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, средства радиоэлектронной борьбы справились с задачей.

Южное направление Московского скоростного диаметра готово на 70%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в Саду имени Баумана в июле. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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