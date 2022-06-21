Новости последнего часа: Владимир Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке

Владимир Путин поручил максимально эффективно и быстро реализовать снижение ставки по льготной ипотеке. Ставка должна понизиться до 7%.

Москва обеспечила половину годового объема экспорта российской одежды. Об этом рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

День московского транспорта с экскурсиями и фестивалем ретротехники пройдет 9 июля, сообщили в Дептрансе.