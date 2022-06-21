Владимир Путин потребовал не снижать темпов строительства. Они должны быть не ниже чем в 2021 году. Об этом президент заявил на заседании Госсовета по вопросам строительной отрасли и ЖКХ.

Речь на заседании зашла и об аварийном жилье. Путин заявил о необходимости форсировать расселение аварийного жилья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.