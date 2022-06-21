Путин призвал продлить до 2030 года действие нацпроекта "Жилье и городская среда"

Действие нацпроекта "Жилье и городская среда" необходимо продлить до 2030 года, заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Он напомнил, что строительные компании в период пандемии "ударно" поработали, построив более 92 миллионов квадратных метров жилья. В новые дома въехали более четырех миллионов семей.

Президент подчеркнул, что строительный комплекс России имеет огромный потенциал, и нужно реализовывать его в полной мере без бюрократии. Он поручил правительству финансово поддержать регионы в строительстве жилья, которое будет сдаваться внаем с возможностью последующего выкупа.