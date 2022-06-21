Россия будет укреплять свои Вооруженные силы с учетом потенциальных рисков и угроз – Путин

Россия будет укреплять свои Вооруженные силы с учетом потенциальных рисков и угроз. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Президент также подчеркнул, что российские военные отстаивают право России на суверенное развитие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

