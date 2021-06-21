Путин заявил, что угроза коронавируса в РФ еще не отступила

Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России. Он заявил, что угроза коронавируса в стране еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила... Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", – заявил президент.



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