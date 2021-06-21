Путин поручил главе МЧС нарастить группировку для ликвидации подтоплений в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение – впереди новые ливни. Владимир Путин поручил главе МЧС усилить группировку спасателей, чтобы быстрее ликвидировать последствия наводнения. Кроме того, содействие им должны оказать сотрудники министерства обороны.

За соблюдением санитарно-эпидемиологических мер будут следить на высшем уровне, поручение президент дал вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Сначала накрыло Керчь, затем Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.