Кабмин РФ выделил более 1,2 млрд руб на строительство соцучреждений в регионах

Кабмин РФ выделил более 1,2 миллиарда рублей на строительство социальных учреждений в регионах.

В Москве у станции "Нагатинский Затон" БКЛ метро построят транспортно-пересадочный узел.

Защиты претендующих на господдержку кинопроектов пройдут в июне – глава совета Фонда кино.