Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. По словам президента, понтифик активно способствовал диалогу между РПЦ и Ватиканом. Путин также назвал уход Франциска в пасхальные дни знаком, что человек прожил свою жизнь не напрасно.

Папа Римский, добавил глава государства, относился к России в высшей степени положительно, и это будут помнить.

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