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21 апреля, 16:30

В мире

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. В своей телеграмме президент отметил, что понтифик был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.

Также российский лидер отметил, что Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом и активно развивал диалог между Русской православной церковью и Римско-католической церковью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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