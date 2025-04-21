Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска. В своей телеграмме президент отметил, что понтифик был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.

Также российский лидер отметил, что Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом и активно развивал диалог между Русской православной церковью и Римско-католической церковью.

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