21 апреля, 15:30Общество
Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
В столице создают первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве после зимы. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.