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Новости

21 апреля, 15:30

Общество

Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков

Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Новости часа: ﻿Путин заявил о важности помощи семьям участников СВО

Новости часа: недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей СВО – Песков

Песков заявил, что ядерный арсенал Франции и Великобритании де-факто контролируют США

Путин заявил о необходимости помочь аграриям в новых регионах России

Новости часа: площади природных пожаров в России превысили показатели 2022 года

Новости часа: Песков прокомментировал возможность поставок оружия Киеву Сеулом

Песков опроверг сообщения о якобы подготовке Россией диверсий на объектах в Европе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

В столице создают первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве после зимы. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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