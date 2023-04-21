Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России упростят процедуру банкротства для пенсионеров и семей с детьми. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

В столице создают первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти шесть тысяч фасадов и цоколей промыли в Москве после зимы. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.