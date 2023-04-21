Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков

НАТО посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против РФ, в свою очередь, могут привести к новому мировому экономическому кризису.

Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Владимира Путина о начале СВО, подчеркнул он. При этом в Кремле нет разговоров о какой-то новой волне мобилизации.

Стало также известно, что экс-губернатор Красноярского края Усс может получить работу в Совете Федерации. Об этом рассказал Дмитрий Песков.