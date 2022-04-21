Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на компенсацию расходов при производстве зерна

Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на компенсацию расходов при производстве и реализации зерна. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство одобрило обновление трамваев и электробусов в 10 регионах России.

Минобрнауки отменило плановые и неплановые проверки вузов в 2022 году, заявил глава ведомства Валерий Фальков.