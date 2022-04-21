Песков ответил на слова Зеленского об обмене украинских военных с "Азовстали"

У боевиков, засевших на территории "Азовстали", была и остается возможность сложить оружие и выйти по гуманитарным коридорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Владимира Зеленского об обмене.

Накануне украинский президент предложил обменять на российских пленных находящихся на комбинате "Азовсталь" военнослужащих. По данным Минобороны, они готовы сдаться, но нужна команда из Киева.

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