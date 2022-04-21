Путин объяснил, почему отменяет штурм "Азовстали"

Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", – сказал президент.

Свое решение он объяснил соображениями сохранения жизни российских военных. По его мнению, достаточно заблокировать территорию завода.

"Всегда и в данном случае тем более надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы, ползать под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует сдавшимся в плен жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.