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21 марта, 14:15

Политика

Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ

Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ

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Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ. Он отметил, что россияне поддержали политический и экономический курс страны, который делает ее более сильной и независимой. Также он заверил, что все конструктивные предложения, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы в интересах развития России.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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