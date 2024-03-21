Владимир Путин выступил с обращением по результатам выборов президента РФ. Он отметил, что россияне поддержали политический и экономический курс страны, который делает ее более сильной и независимой. Также он заверил, что все конструктивные предложения, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы в интересах развития России.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

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