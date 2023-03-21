18:15Экономика
Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг 185 млрд долларов – Путин
Товарооборот России и Китая в прошлом году достиг исторически рекордной отметки – 185 миллиардов долларов, несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг. Об этом сообщил Владимир Путин на российско-китайских переговорах.
Ожидается, что в этом году товарооборот между странами превысит 200 миллиардов долларов. Представители России и Китая также в ходе переговоров согласовали основные параметры соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2".
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