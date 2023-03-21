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Общество

Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

Путин высоко оценил работу Си Цзиньпина за прошедшее десятилетие

Новости часа: Путин рассказал о дальнейшей работе зерновой сделки

Число погибших и пострадавших в авариях в РФ снизилось на 5% за 2022 год – МВД

Новости часа: Путин поручил перевести в "цифру" процедуры в миграционной сфере

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнес РФ всерьез не воспримет предложения Запада о выводе из-под санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Снег полностью растает в Москве в начале апреля. О погодных условиях рассказали синоптики.

Минфин РФ предлагает штрафовать за прием ставок от отказавшихся от азартных игр граждан. Текст законопроекта опубликован на едином портале проектов нормативных правовых актов.

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