Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнес РФ всерьез не воспримет предложения Запада о выводе из-под санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Снег полностью растает в Москве в начале апреля. О погодных условиях рассказали синоптики.

Минфин РФ предлагает штрафовать за прием ставок от отказавшихся от азартных игр граждан. Текст законопроекта опубликован на едином портале проектов нормативных правовых актов.