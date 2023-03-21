13:45Общество
Новости часа: бизнес РФ не воспримет всерьез предложение Запада о выводе из-под санкций
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бизнес РФ всерьез не воспримет предложения Запада о выводе из-под санкций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Снег полностью растает в Москве в начале апреля. О погодных условиях рассказали синоптики.
Минфин РФ предлагает штрафовать за прием ставок от отказавшихся от азартных игр граждан. Текст законопроекта опубликован на едином портале проектов нормативных правовых актов.