Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лидеры России и КНР обсудили китайский мирный план по Украине. Итоги они озвучат сами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Идут переговоры о возвращении сборной РФ на международные соревнования. Об этом заявили в Российском футбольном союзе.

Почти все, кто в данный момент получает визу в Китай, едут в деловые, а не в туристические поездки. Это данные АТОР.