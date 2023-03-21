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Политика

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Лидеры России и КНР обсудили китайский мирный план по Украине. Итоги они озвучат сами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Идут переговоры о возвращении сборной РФ на международные соревнования. Об этом заявили в Российском футбольном союзе.

Почти все, кто в данный момент получает визу в Китай, едут в деловые, а не в туристические поездки. Это данные АТОР.

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