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21 марта, 14:30

экономика

Мишустин сообщил о влиянии санкций на экономику РФ

Мишустин сообщил о влиянии санкций на экономику РФ

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Председатель кабмина Михаил Мишустин сообщил о влиянии санкций на экономику РФ. Об этом он заявил в ходе совещания с правительством.

По его словам, необходимо сохранить доступ гражданам к привычным товарам, несмотря на нарушение торговых и логистических цепочек.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьэкономикавидеоНикита Гмыза
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