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21 февраля, 14:00

Политика

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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Президент РФ Владимир Путин обратился с 18-м посланием Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Мероприятие состоялось в Гостином дворе. На послании присутствовали участники СВО.

Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции. Основной темой выступления стала специальная военная операция.

В своей речи Владимир Путин отметил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Он пообещал, что теперь РФ шаг за шагом будет аккуратно и последовательно решать существующие задачи.

В ходе оглашения послания российский лидер поблагодарил весь жителей страны за мужество и решимость. Он подчеркнул, что в поддержке спецоперации на Украине абсолютное большинство россиян проявили патриотизм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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