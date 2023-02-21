Новости часа: основные заявления Путина в ходе послания Федеральному собранию

Телеканал Москва 24 сделал подборку основных заявлений Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Структуры государственного фонда поддержки ветеранов СВО должны заработать уже в этом году во всех регионах.

Также Путин отметил, что для мобилизованных и других военнослужащих, включая добровольцев, предусмотрят отпуск на две недели раз в полгода. Еще российский президент предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК.

В ходе выступления глава государства заявил, что Россия обеспечила устойчивость экономической ситуации, не допустила дефицита и поддержала бизнес. По его словам, доля рубля в международных расчетах РФ по сравнению с декабрем 2021 года удвоилась.